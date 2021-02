Cela ne fait pas de doute, cette seconde demi‐finale nous offri­ra un match plus équi­li­bré et spec­ta­cu­laire que le Djokovic‐Karatsev de ce jeu­di matin. On atten­dait peut‐être un Rafael Nadal à la place de Tsitsipas mais, comme l’a confié le Majorquin, « Tsitsipas est l’un des meilleurs joueurs du monde, il a joué à un très, très haut niveau dans les 4e et 5e sets. »

Si le Grec s’est invi­té dans le der­nier car­ré, c’est grâce à un niveau de jeu extra­or­di­naire pra­ti­qué dans les deux der­nières manches de son quart de finale. Face à Medvedev, s’il rentre immé­dia­te­ment dans son match et affiche une régu­la­ri­té qui lui avait échap­pé lors des deux pre­miers sets face à Nadal, Stefanos pour­rait poser de sérieux pro­blèmes au Russe. Mais le numé­ro 6 mon­dial aura‐t‐il com­plè­te­ment récu­pé­ré de son match de plus de 4 heures ?

Car en face, Medvedev se pré­sen­te­ra sur les courts avec dans les jambes un quart de finale deux fois plus court (2h06 contre 4h08). C’est un indi­ca­teur à prendre en compte mais sûre­ment pas déci­sif dans l’approche de cette demie. Car le Russe a d’autres argu­ments à faire valoir, notam­ment dans sa constance et dans la manière dont il occupe le ter­rain. Il sait user son adver­saire, le pous­ser à la faute avec une défense spec­ta­cu­laire. Attention tout de même au carac­tère du numé­ro 4 mon­dial, qui aurait pu lui jouer des tours face à Krajinovic en hui­tièmes de finale (il menait aisé­ment 2 manches à rien avant notam­ment d’invectiver son coach et de perdre les deux sets suivants).

Medvedev mène lar­ge­ment dans leurs confron­ta­tions avec cinq vic­toires pour une seule défaite. Mais c’est Tsitsipas qui s’est impo­sé au cours de leur der­nier affron­te­ment à Londres pour les ATP Finals en novembre 2019.

Notre pro­nos­tic : vic­toire de Medvedev en quatre sets.

Le match est à suivre ce ven­dre­di à par­tir de 9h30, heure française.