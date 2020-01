Vainqueur facile en trois manches de l’Espagnol Pedro Martinez (168e), sorti des qualifications, Daniil Medvedev a été surpris de l’audace de son adversaire qui a exécuté un service à la cuillère sur une balle importante qui lui a coûté cher : » Je ne sais pas vraiment pourquoi il l’a fait, mais ça m’a beaucoup surpris. Mais s’il avait été réussi, je pense que j’aurais eu des ennuis, heureusement cela n’a pas été le cas. Vous savez, quand Nick a commencé à le faire, certains nous ont expliqué que c’était irrespectueux, je ne suis pas d’accord. De plus, je pense vraiment que si cela est bien utilisé cela peut être une véritable arme, mais il faut vraiment savoir bien l’exécuter. Me concernant, j’ai déjà essayé à l’entraînent mais sincèrement je préfère me dire que je vais faire un ace que tenter un service à la cuillère. »