Battue sévè­re­ment 6–3, 6–0 par Sabalenka, Iva Jovic n’en veut pas à la Biélorusse, bien au contraire. En confé­rence de presse, elle lui a rendu un bel hommage en expli­quant que son parcours sur le court et en dehors était inspi­rant. Agée de 18 ans seule­ment, la réac­tion d’Iva confirme que cette joueuse va très vite apprendre à faire parties des meilleures.

« Je trouve incroyable ce qu’elle a accompli pour elle‐même dans sa carrière. C’est très inspi­rant. Je pense que la manière dont elle a réussi à utiliser toutes les choses néga­tives… Je connais bien son histoire… toutes les choses néga­tives qui lui sont arri­vées sur le court et dans sa vie person­nelle égale­ment… et à les trans­former en moti­va­tion et en carbu­rant pour devenir meilleure est incroyable »

20ème au clas­se­ment grâce à ce quart de finale en Australie, Iva risque de progresser encore davan­tage cette saison, ce sera peut‐être la première où elle parviendra à remporter un titre impor­tant pour la suite de sa carrière.