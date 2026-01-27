Battue sévèrement 6–3, 6–0 par Sabalenka, Iva Jovic n’en veut pas à la Biélorusse, bien au contraire. En conférence de presse, elle lui a rendu un bel hommage en expliquant que son parcours sur le court et en dehors était inspirant. Agée de 18 ans seulement, la réaction d’Iva confirme que cette joueuse va très vite apprendre à faire parties des meilleures.
« Je trouve incroyable ce qu’elle a accompli pour elle‐même dans sa carrière. C’est très inspirant. Je pense que la manière dont elle a réussi à utiliser toutes les choses négatives… Je connais bien son histoire… toutes les choses négatives qui lui sont arrivées sur le court et dans sa vie personnelle également… et à les transformer en motivation et en carburant pour devenir meilleure est incroyable »
20ème au classement grâce à ce quart de finale en Australie, Iva risque de progresser encore davantage cette saison, ce sera peut‐être la première où elle parviendra à remporter un titre important pour la suite de sa carrière.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 11:20