AccueilOpen d'AustralieMême étrillée par Sabalenka, Iva Jovic reste fan d'Aryna : "Je connais...
Open d'Australie

Même étrillée par Sabalenka, Iva Jovic reste fan d’Aryna : « Je connais bien son histoire… toutes les choses néga­tives qui lui sont arri­vées sur le court et dans sa vie person­nelle égale­ment… et à les trans­former en moti­va­tion et en carbu­rant pour devenir meilleure est incroyable »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

210

Battue sévè­re­ment 6–3, 6–0 par Sabalenka, Iva Jovic n’en veut pas à la Biélorusse, bien au contraire. En confé­rence de presse, elle lui a rendu un bel hommage en expli­quant que son parcours sur le court et en dehors était inspi­rant. Agée de 18 ans seule­ment, la réac­tion d’Iva confirme que cette joueuse va très vite apprendre à faire parties des meilleures.

« Je trouve incroyable ce qu’elle a accompli pour elle‐même dans sa carrière. C’est très inspi­rant. Je pense que la manière dont elle a réussi à utiliser toutes les choses néga­tives… Je connais bien son histoire… toutes les choses néga­tives qui lui sont arri­vées sur le court et dans sa vie person­nelle égale­ment… et à les trans­former en moti­va­tion et en carbu­rant pour devenir meilleure est incroyable »

20ème au clas­se­ment grâce à ce quart de finale en Australie, Iva risque de progresser encore davan­tage cette saison, ce sera peut‐être la première où elle parviendra à remporter un titre impor­tant pour la suite de sa carrière.

Publié le mardi 27 janvier 2026 à 11:20

Article précédent
Musetti, avant d’affronter Djokovic en demi‐finales : « Le plus diffi­cile face à lui, c’est sans aucun doute de composer avec son carac­tère, son statut de joueur et de cham­pion, tel qu’il est. La seconde, c’est sa capa­cité  à renverser la situa­tion, à placer la barre toujours plus haut, à ne jamais fuir un match »
Article suivant
Zverev, presque jaloux : « Alcaraz et Sinner gagnent 50 millions de dollars par an. Nous ne sommes pas tous Carlos et Jannik. Je ne me plains pas du tout de ma vie. Je suis très satis­fait de mon compte en banque »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.