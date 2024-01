Il y a certaines victoires qui dépassent large­ment les fron­tières du sport. Celle de Jannik Sinner à l’Open d’Australie en est le parfait exemple.

Le sacre de l’Italien a eu un tel impact dans son pays que même le Pape François a tenu à le féli­citer lors d’une audience comme le rapporte Vatican News.

« Félicitations à l’Italie pour la victoire de Jannik. Au tennis, on ne peut pas toujours gagner, comme dans la vie, mais ce sera un défi enri­chis­sant si, en jouant poli­ment et en respec­tant les règles, nous appre­nons qu’il ne s’agit pas d’un combat, mais d’un dialogue qui nous permet de nous améliorer. Nous devons conce­voir le sport non seule­ment comme un combat, mais aussi comme un dialogue qui, au tennis, devient souvent artis­tique. Sur le court, comme dans notre exis­tence, nous nous sentons parfois seuls, parfois soutenus par ceux qui jouent le jeu de la vie avec nous. Même lorsque nous sommes « seuls », nous sommes en présence du Seigneur qui nous apprend ce que signi­fient le respect et la compréhension. »