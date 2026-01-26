Dimanche, sur le court, juste avant le début de l’échauffement de son huitième de finale de l’Open d’Australie entre Carlos Alcaraz et Tommy Paul, l’arbitre de chaise a demandé au numéro 1 mondial d’en­lever son bracelet connecté de la marque Whoop, dissi­mulé sous son serre‐poignet blanc.

L’objectif de ce bracelet étant de collecter des données liées à la récu­pé­ra­tion, notam­ment l’effort physique, le sommeil, la fréquence cardiaque ou encore le taux d’oxygène dans le sang.

Il est arrivé la même chose à Jannik Sinner avant son duel contre son compa­triote Luciano Darderi ce lundi à Melbourne. En confé­rence de presse après sa victoire en trois sets (6−1, 6–3, 7–6[2]), le numéro 2 mondial a commenté cette déci­sion. Et comme son rival, l’ita­lien n’a pas protesté.

⌚️Dopo #Alcaraz, anche a #Sinner fanno rimuo­vere il Whoop : » Aiuta a trac­ciare i dati, ma le regole sono regole… » https://t.co/lXcfpgKeG2 — Corriere dello Sport (@CorSport) January 26, 2026

« Il y a certaines données que nous aime­rions suivre un peu sur le court. Ce n’est pas pour le direct. C’est plutôt pour pouvoir les consulter après le match. Ce sont des données que nous aime­rions égale­ment utiliser lors des séances d’en­traî­ne­ment, car elles permettent de s’en­traîner en fonc­tion du rythme cardiaque, du nombre de calo­ries brûlées, etc. Oui, l’ar­bitre m’a tout de suite demandé si c’était le tracker. J’ai répondu oui. Il m’a dit de l’en­lever. Ce n’est pas grave. Il y a d’autres choses que nous pour­rions utiliser. C’est le gilet. Mais je le trouve un peu incon­for­table. On a l’im­pres­sion d’avoir quelque chose sur les épaules. C’est un peu diffé­rent. Mais les règles sont les règles. Je comprends. Je ne l’uti­li­serai plus. »