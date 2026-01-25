Alors qu’il restait sur sept victoires d’affilée entre son titre décroché à Auckland et les trois premiers tours de l’Open d’Australie, Jakub Mensik avait de quoi inquiéter Novak Djokovic, qu’il devait retrouver ce lundi pour une place en quarts de finale.
Malheureusement, celui qui avait cueilli à froid le Serbe en finale du Masters 1000 de Miami en mars dernier a annoncé son forfait pour la suite du Grand Chelem australien à cause d’une blessure abdominale.
Une aubaine pour l’homme aux 10 titres à Melbourne et forcément un crève‐coeur pour le Tchèque qui avait hâte de goûter pour la première fois de sa carrière aux huitièmes de finale en Grand Chelem, de surcroît, face à son idole de toujours. Son GOAT, comme il l’appelle affectueusement.
« Je suis très déçu. Absolument. Le fait que mon match du quatrième tour devait se dérouler contre Novak sur le court Rod Laver Arena rend les choses encore plus difficiles. Donc, bien sûr, je suis très triste de ne pas pouvoir entrer sur le court et d’affronter mon idole et le GOAT. Donc, oui, c’est très difficile. Comme vous l’avez dit, atteindre le quatrième tour, la deuxième semaine en Grand Chelem pour la première fois, c’est quelque chose que je vais garder en mémoire, c’est certain. Bien sûr, je vais faire de mon mieux pour revenir et revenir plus fort », a déclaré Jakub Mensik dans une conférence de presse organisée pour annoncer son retrait du tournoi.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 16:39