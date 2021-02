L’Etat de Victoria – dont la capi­tale Melbourne accueille l’Open d’Australie – dur­cit le ton en vue des débuts immi­nents du pre­mier Grand Chelem de la sai­son, après un pre­mier cas posi­tif par­mi le per­son­nel du tour­noi. Désormais, les spec­ta­teurs de l’Open d’Australie auront pour obli­ga­tion de por­ter un masque dans les stades ayant leur toit fer­mé, comme l’a annon­cé un porte‐parole du gou­ver­ne­ment victorien.

« Dans le cadre de l’Open d’Australie, les sites avec des toits rétrac­tables ayant le toit fer­mé sont consi­dé­rés comme des courts inté­rieurs au sens des res­tric­tions et l’u­ti­li­sa­tion de masques est obli­ga­toire pour tous les spec­ta­teurs et offi­ciels. » Ainsi, trois ter­rains seraient concer­nés : Rod Laver, Margaret Court et John Cain. Pour le moment, aucune mesure sup­plé­men­taire n’a été annon­cé avec le toit ouvert et à l’extérieur.