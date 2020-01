John Millman était forcément déçu en conférence de presse même s’il ne semblait ne pas nourrir forcément beaucoup de regrets, notamment sur la fin de ce super tie-break irrespirable :« Jusque-là, je jouais bien, ma tactique était bien en place et j’étais efficace. Je ne sais pas comment cela a tourné. C’est peut-être ce que les grands joueurs ont en plus. Je vais revoir ce super tie-break mais selon moi je n’ai pas commis d’erreurs grossières, à chaque fois les échanges étaient longs et disputés. Sur la balle de match par exemple, je ne pense pas avoir fait un mauvais choix. Il reste que la défaite fait toujours mal surtout avec ce scénario, j’aurai préféré perdre le super tie-break 10 points à 5. Je vais quand même retenir la qualité du tennis que j’ai produit pendant 4 heures car j’ai tout donné »