Au micro d’Eurosport, Mischa Zverev, le grand frère d’Alexander qui est aus­si son coach a ren­du un bel hom­mage au numé­ro 1 mon­dial. Sans polé­mi­quer, Mischa a pré­ci­sé pour­quoi Novak reste un cham­pion unique : « C’est for­cé­ment une défaite dif­fi­cile, gagner le pre­mier set, avoir ces occa­sions dans tous les manches. Mais en face, c’est Novak, il n’abandonne jamais. Il trouve tou­jours un moyen de reve­nir. Il peut jouer un ou deux matchs sans tem­po et puis tout à coup, il ne manque tout sim­ple­ment plus pen­dant les autres duels. C’est aus­si pour cela qu’il est l’un des meilleurs. Sascha n’est pas entré dans ce match en s’at­ten­dant à ce que Novak soit bles­sé ou dimi­nué, per­sonne ne le fait à ce niveau. Au début, il ser­vait 199km/h dans le pre­mier set puis à plus de 200 dans le qua­trième set, donc nous ne nous atten­dions pas ou n’es­pé­rions pas qu’il baisse de niveau au cours de la ren­contre. Nous savions qu’il pou­vait durer et qu’il allait se battre tout le match parce Djokovic est tout sim­ple­ment Djokovic. Novak ne se pré­sente jamais sur le court pour faire de la figuration »