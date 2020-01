Avec Timea Babos, Kristina Mladenovic a remporté son troisième titre du Grand Chelem en double, le quatrième de sa carrière (avec celui obtenu aux côtés de Caroline Garcia à Roland-Garros 2016). La Tricolore a fait part de son bonheur au micro de la FFT : « C’est absolument fantastique. On avait énormément de pression et de stress avant la finale. C’est un nouveau titre du Grand Chelem. On est très fières d’avoir à nouveau nos noms sur la coupe (elles avaient remporté le titre en 2018). On a eu un très bon niveau de jeu sur le court, on a été concentrées du premier au dernier point et je suis très heureuse de la manière dont on a trouvé les solution sur ce qu’elles proposaient. C’était une bonne finale, avec deux très bonnes paires de double mais aussi quatre bonnes joueuses de simple, ce qui a amené de la variété. »