Le tennis français avait besoin d’un sourire, Kristina Mladenovic lui apporte. Lauréates en 2018 et finalistes en 2019, Kristina Mladenovic et Timea Babos disputeront une troisième finale de rang à Melbourne. La Française et la Hongroise ont dominé la paire Chan / Chan en s’imposant 7-5, 6-2. Elles affronteront le duo Hsieh / Strycova qui a éliminé Krejcikova / Siniakova 6-2, 6-3.