Kristina sera vraiment contrainte à réaliser un exploit puisqu’elle a hérité de la tête de série 2. C’est là que l’on comprend vraiment l’utilité d’être tête de série. Pour ses compatriotes, le tirage a été plus clément.

A noter dans ce tableau féminin que Serena Williams est dans la partie de tableau de Barty et Osaka qui est vraiment plus dense que celle de Pliskova et Halep. Autre match à suivre, celui entre Venus Williams et Coco Gauff.

Pour consulter l’ensemble du tableau, il suffit de cliquer ici…