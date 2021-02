C’est une sacrée per­for­mance que vient de sor­tir Kristina Mladenovic en sur­clas­sant la Grecque Maria Sakkari, tête de série numé­ro 20 et véri­table cliente pour un pre­mier tour de Grand Chelem. Inévitablement, la Française a désor­mais affaire à un tableau bien plus ouvert, avec notam­ment un deuxième tour ce jeu­di face à la Japonaise Nao Hibino, 76ème joueuse mon­diale. Mais mal­gré l’op­por­tu­ni­té, « Kiki » pré­fère res­ter mesurée.

« Ce n’est vrai­ment pas comme ça que je prends les choses. Je suis vrai­ment très contente d’a­voir pas­sé ce 1er tour – parce qu’au final, ce n’est qu’un 1er tour. J’avais la lourde tâche d’af­fron­ter Maria Sakkari, pour l’ins­tant je savoure, je prends toutes les choses posi­tives qu’il y a à prendre, comme la confiance. Je vais aus­si rete­nir les moins bons côtés du match pour essayer de les tra­vailler dès demain, puis me remo­bi­li­ser et me concen­trer sur ce 2ème tour. En soi, ce n’é­tait qu’un 1er tour, une très belle vic­toire pour moi, mais je vais être concen­trée de la même manière sur mon pro­chain match », a‑t‐elle décla­ré en confé­rence de presse.