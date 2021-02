Après l’a­va­lanche tri­co­lore ce lun­di, c’est plus calme ce mar­di pour les Bleus. Ils étaient 4 sur la ligne de départ, Chloé Paquet, Clara Burel, Kristina Mladenovic chez les dames et Quentin Halys, Gilles Simon et Pierre‐Hugues Herbert chez les gar­çons. En début de jour­née en Australie, alors qu’elle avait débu­té sa sai­son sans confiance, Kiki qui aime les gros matchs a sor­ti la tête de série 20, la joueuse grecque Maria Sakkari en trois manches : 6–2, 0–6, 6–3. C’est une belle per­for­mance et cela lui per­met aus­si de « la » rem­pla­cer dans le tableau et de béné­fi­cier d’un tableau favo­rable. Pour Quentin Halys, il n’y tou­jours pas de réel déclic en tour­noi du Grand Chelem, pour­tant Andujar n’est plus un grand espoir du ten­nis.



Les résul­tats des tri­co­lores :

Mladenovic - Sakkari (Grèce, ) : 6–2, 0–6, 6–3

Halys - Andujar (Espagne, 56) : 4–6, 5–7, 5–7

Paquet – Sherif (Egypte, 135ème) : 7–5, 7–5