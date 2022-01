Avec l’ex­pul­sion de Novak Djokovic d’Australie, Gaël Monfils a clai­re­ment un boule­vard qui s’offre à lui dans son quart de tableau. Le joueur le mieux classé dans sa partir de tableau est désor­mais Cristian Garin, 19e mondial.

Le Français a une oppor­tu­nité en or d’at­teindre les quarts de finale, où il retrou­ve­rait alors poten­tiel­le­ment Matteo Berrettini ou Carlos Alcaraz. Mais après sa victoire expé­di­tive contre Federico Coria ce lundi, il a botté en touche lors­qu’un jour­na­liste lui a posé une ques­tion sur son parcours potentiel.

« Ah non, ne commence pas, je n’ai pas regardé. Je sais juste que je joue peut‐être Bublik ou Escobedo et que ma première tête de série, c’était Garin (tête de série n°16). Je n’ai pas besoin d’en savoir plus. J’ai l’im­pres­sion qu’il y avait quel­qu’un (Djokovic) dans ma partie de tableau. C’est l’enfer que tu m’en parles. N’en dis pas plus », a supplié Monfils, qui veut fuir la pres­sion autant qu’il le peut.