Gaël Monfils se considère‐t‐il toujours « parmi les meilleurs athlètes du circuit » ? Devenu à Auckland la semaine dernière le plus vieux vain­queur d’un tournoi ATP et qualifié en huitièmes de finale de l’Open d’Australie grâce, notam­ment, à une victoire contre le numéro 4 mondial Taylor Fritz, le Français de 38 ans a répondu à la question.

« Je pense que je suis le meilleur athlète de 38 ans sur le Tour, ça c’est sûr (sourire). C’est juste ma victoire. Le reste du circuit, je ne m’en préoc­cupe pas trop. J’étais évidem­ment un meilleur joueur à mon ‘prime’, mais en l’état actuel, j’ai plus d’ex­pé­rience et je peux m’ajuster. Par exemple aujourd’hui, je savais comment ralentir parfois l’échange, changer les rythmes, je me sentais bien, je bougeais bien et j’ai pu tenir cela long­temps sur le match », a expliqué le 41e joueur mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.

Ce lundi, « La Monf’ » défiera Ben Shelton (20e mondial) pour une place en quarts de finale à Melbourne.