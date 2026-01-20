En confé­rence de presse après le dernier match de sa carrière à l’Open d’Australie, Gaël Monfils, éliminé dès son entrée en lice par le 182e joueur mondial, a reconnu être diminué physiquement.

« Il y a beau­coup de choses que je veux faire et que je n’ar­rive plus à faire. Tout simple­ment, je n’ar­rive plus à me mettre derrière la balle tout le temps. J’étais à 100% de mon 100% d’au­jourd’hui, qui n’est pas 100 %, on peut le dire. Malheureusement, je ne voulais pas trop le dire, ce n’est pas trop grave, mais j’ai un truc au pied qui m’embête depuis quelque temps. Du coup, ce n’est pas facile de gérer ça, mais j’étais à 100 % de ce que je pouvais donner. »