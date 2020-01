Suite à sa victoire au premier tour ce mardi à Melbourne, Gaël Monfils a fait une mise au point concernant sa blessure « Playstation ». Le 10e joueur mondial s’est montré un brin agacé concernant les commentaires ou moqueries qui sortent ces derniers jours sur les réseaux sociaux : « Je vois des titres qui disent que je me suis blessé en jouant aux jeux vidéo. Ça ne m’a pas plu, je n’ai plus 20 ans. J’ai répondu à certains sur Twitter. Je reçois plein de messages pour des conneries et je voulais remettre les choses dans leur contexte. Je me suis fait un œdème osseux le 7 décembre, pas en jouant à la « PlayStation », je jouais sur un jeu d’ordinateur, et j’étais en vacances. Le 13 décembre, je jouais en exhibition, tout s’est très bien passé. Je vois partout que je me suis blessé en jouant aux jeux vidéo, je ne me suis pas blessé, tout va bien. C’est une broutille. Je me suis fait mal mais je ne me suis pas blessé, il y a des choses plus importantes. »