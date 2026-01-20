Même si l’on ne s’at­ten­dait pas à ce que le Tricolore réalisé un parcours incroyable, il est logique d’être déçu après sa défaite en 4 sets face à l’Australien Sweeny, 182ème au clas­se­ment ATP. C’est le « pire » revers dans la carrière du Français.

Pourtant, tout avait bien débuté pour la « Monf » qui menait 1 set et 1 break et qui servait à 5 à 3 pour mener deux sets à zéro.

Une fois ce temps fort passé, le Tricolore est tombé physi­que­ment et sur certains points il ne bougeait pas, jouant en marchant.

En face, l’Australien bien soutenu par un public très chaud reve­nait assez faci­le­ment dans le match sans réaliser de vraies prouesses.

Au final, il s’im­po­sait donc en 4 manches (6−7, 5–7, 4–6, 5–7), la dernière en Australie pour Monfils n’est pas vrai­ment à la hauteur de sa légende.