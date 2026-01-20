Même si l’on ne s’attendait pas à ce que le Tricolore réalisé un parcours incroyable, il est logique d’être déçu après sa défaite en 4 sets face à l’Australien Sweeny, 182ème au classement ATP. C’est le « pire » revers dans la carrière du Français.
Pourtant, tout avait bien débuté pour la « Monf » qui menait 1 set et 1 break et qui servait à 5 à 3 pour mener deux sets à zéro.
Une fois ce temps fort passé, le Tricolore est tombé physiquement et sur certains points il ne bougeait pas, jouant en marchant.
En face, l’Australien bien soutenu par un public très chaud revenait assez facilement dans le match sans réaliser de vraies prouesses.
Au final, il s’imposait donc en 4 manches (6−7, 5–7, 4–6, 5–7), la dernière en Australie pour Monfils n’est pas vraiment à la hauteur de sa légende.
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 09:02