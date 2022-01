On s’at­ten­dait à un duel de très haut‐niveau et on ne peut pas dire que Gaël et Matteo ne nous ont pas proposé un combat épique.

En fait, il y a eu trois matchs en un.

Le premier où l’Italien s’est appuyé sur son service pour dérouler durant deux manches où le Français avait du mal à trouver le bon rythme.

Et puis, au fil de certains rallyes, la « Monf » rentrait dans le vif du sujet. Deux manches presque parfaites où il variait le jeu avec plus de sécu­rité faisant jouer son adver­saire notam­ment sur le revers.

Fin du 4ème set, Matteo semblait même touché physi­que­ment ce qui lais­sait présager un ultime set plutôt favo­rable pour le Tricolore.

Et puis, tout a basculé. Menant 30–0 sur son service, Gaël, concé­dait 4 points de suite, perdait sa remise en jeu une première fois, puis une seconde. Matteo menait rapi­de­ment 4 à 0, la messe était dite (6–4, 6–4, 3–6, 3–6, 6–2). Forcément le Français aura des regrets car il y avait la place.