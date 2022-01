L’effet Bresnik a mis un peu de temps à se faire ressentir. Mais l’en­traî­neur autri­chien n’a cessé de faire travailler Gaël Monfils, croyant toujours en sa renais­sance. Et après une fin de saison dernière déjà encou­ra­geante, le Français a enfin retrouvé son meilleur niveau. Il le doit à sa persé­vé­rance mais aussi beau­coup à l’an­cien coach de Dominic Thiem, avec qui il colla­bore depuis un peu plus d’un an.

« Je fais du travail de muscu. Et Günter Bresnik veut tout le temps que je frappe fort. J’y suis allé quand il fallait y aller. C’est la confiance, la réus­site et le travail. Des coups droits, j’en ai frappé des millions, des milliards, avec Günter ! », a exagéré la Monf’ qui va tenter lundi contre Matteo Berrettini d’at­teindre le dernier carré de l’Open d’Australie.