Battu en cinq manches par l’es­poir fin­lan­dais (6–3, 4–6, 5–7, 6–3, 3–6), Gaël Monfils est au plus mal ten­nis­ti­que­ment et mora­le­ment. Très atteint en confé­rence de presse, il a cra­qué et n’a pu rete­nir ses larmes. Comme il l’a répé­té il manque de confiance, et ce n’est pas le moment selon lui de tirer sur l’am­bu­lance. : « Je suis en manque de confiance. Ce qui est impor­tant, c’est de retrou­ver ce petit truc qui fait que tu vas gagner. Oui, je veux gagner. J’essaye de me recons­truire pour pou­voir gagner. Je n’ai pas de confiance. Je m’en­traîne, j’es­saye de croire en ce que je fais à l’en­traî­ne­ment, de chan­ger. Mais c’est dur. Pas de confiance, pas de repères. Je ne vais pas m’ar­rê­ter pas sur une défaite. Vous allez dire que j’ai encore per­du, mais pour moi cela reste la pre­mière défaite de l’an­née. J’essaye de conti­nuer à tra­vailler, voir le moment où ça va me sou­rire un peu plus, ce sera plus facile. Là, j’ar­rive en Australie avec zéro, zéro confiance. À chaque fois, que je viens ici face aux médias, je me sens jugé. Je suis déjà à terre, vous me tirez des­sus. Je ne me sens pas bien, ça se voit. Je n’ai pas besoin d’en dire plus, ça se res­sent je pense. Vous le voyez que je n’y arrive pas. Je m’en­traîne comme un bou­cher et ça ne passe pas. Quand le mec est à terre, faut pas le « shoo­ter ». J’aimerais bien me rele­ver et vous dire que ce cau­che­mar est fini, mais là je suis dedans »