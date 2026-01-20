AccueilOpen d'AustralieMonfils est en grand danger : "Gäel est vraiment trop trop lent"...
Monfils est en grand danger : « Gäel est vrai­ment trop trop lent » explique Arnaud Clément

Face à l’Australien Sweeny, la « Monf » qui joue son dernier open d’Australie n’est pas vrai­ment dans le bon rythme, il semble souf­frir sur chaque frappe alors qu’il affec­tionne en général les condi­tions de jeu propo­sées en Australie.

Alors qu’il aurait pu mener deux sets à zéro, le Français est rentré dans le dur d’au­tant qu’il n’était pas dans son assiette depuis le début du duel.

« Il est beau­coup trop trop lent, il ne bouge pas comme d’ha­bi­tude » a expliqué Arnaud Clément au micro d’Eurosport.

Tête baissée, visi­ble­ment atteint physi­que­ment, Gaël n’est pas lui même et même quand il parvient à réaliser un beau point cela ne semble pas changer la situation. 

Pour le moment, il tente de s’ac­cro­cher mais.…

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 07:47

