Face à l’Australien Sweeny, la « Monf » qui joue son dernier open d’Australie n’est pas vraiment dans le bon rythme, il semble souffrir sur chaque frappe alors qu’il affectionne en général les conditions de jeu proposées en Australie.
Alors qu’il aurait pu mener deux sets à zéro, le Français est rentré dans le dur d’autant qu’il n’était pas dans son assiette depuis le début du duel.
« Il est beaucoup trop trop lent, il ne bouge pas comme d’habitude » a expliqué Arnaud Clément au micro d’Eurosport.
Tête baissée, visiblement atteint physiquement, Gaël n’est pas lui même et même quand il parvient à réaliser un beau point cela ne semble pas changer la situation.
Pour le moment, il tente de s’accrocher mais.…
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 07:47