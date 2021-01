Les autorités australiennes ne font pas dans le sentimentalisme et Gaël Monfils et Elina Svitolina le savent mieux que quiconque. Pourtant en couple, ils ne pourront pas se voir pendant la bulle comme elle l’a expliqué : « Gael et moi avons déjà reçu une lettre dans laquelle il est dit que nous ne sommes pas autorisés à nous voir pendant cette période afin de ne pas élargir le groupe de personnes autorisées. Il est évident qu’il sera étrange de savoir que nous sommes sur le même site mais que nous n’avons pas le droit de nous voir ». On comprend le désarroi de la joueuse ukrainienne même si elle a précisé qu’au final elle comprenait aussi cette décision.