Gaël Monfils n’aborde pas l’Open d’Australie dans les meilleures condi­tions. Il a récem­ment chan­gé d’entraîneur et l’adaptation à Melbourne n’est pas évi­dente. Son temps d’entraînement, réduit durant la qua­ran­taine, a pesé notam­ment sur son men­tal, où il se dit, dans une inter­view accor­dée à Eurosport, être en manque de repères :

« Physiquement ça va, mais men­ta­le­ment c’est plus com­pli­qué. J’arrive en Grand Chelem avec zéro confiance et sans trop de repères dans mon jeu. J’ai fait un match avec des hauts et des bas contre Matteo Berrettini (défaite 6–4, 6–2). Avec mes entraî­neurs, on a sen­ti qu’il fal­lait que je tra­vaille encore. Je change pas mal de choses dans mon jeu, notam­ment ma tech­nique de ser­vice, donc un peu plus d’heures d’entraînement m’auraient fait du bien », a décla­ré « La Monf » qui affron­te­ra cette nuit le Finlandais Emil Ruusuvuori.