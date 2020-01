Au micro d’Eurosport, Gaël Monfils a réagi à sa qualification pour les huitièmes de finale suite à son succès en trois manches sur Ernests Gulbis (7-6(2), 6-4, 6-3) : « Au début, il a essayé de ne pas donner de rythme, de partir sur des longs rallyes. J’ai dû m’ajuster et derrière cela a été plus dur physiquement pour lui. J’étais prêt à faire un long match. Je me sens bien, ça fait un mois que je suis ici, j’ai bien bossé alors j’espère continuer. » Et pourquoi pas prendre sa revanche sur Dominic Thiem qui l’avait battu en huitièmes de finale de Roland-Garros ?