Souvent réaliste quand il est dominé, Gaël Monfils n’a pas dérogé à cette règle après sa défaite face à Dominic Thiem. Il s’est exprimé au micro de la FFT en expliquant qu’il n’était tout simplement pas au niveau : « Je ne dirai pas que Dominic a fait un grand match. Il a fait un match solide, mais je n’ai pas été à la hauteur, je n’ai pas pu répondre à ce qu’il a voulu m’imposer. Je n’ai pas le niveau pour battre des joueurs de ce niveau, c’est la réalité. J’ai envie de faire les efforts pour me retrouver à nouveau dans cette situation et pour essayer de faire mieux. Je me suis mis des gros objectifs à atteindre et cela passe par maitriser ce type de duel, or aujourd’hui (lire ce lundi), c’est loin d’être le cas. »