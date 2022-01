Après sa victoire face à Kecmanovic, Gaël a confirmé ses ambi­tions : « Ce match a été très dur, très éprou­vant. Il fallait se battre, se battre, ne rien lâcher. C’est ce que j’ai fait. Maintenant, je ne compte pas m’ar­rêter là. Je vais main­te­nant m’at­ta­cher à bien récu­pérer car j’ai un peu pioché physi­que­ment. Il faut que j’ar­rive à ce quart de finale le plus près de mes 100%. Je compte bien tout faire pour ne pas passer à côté de cette oppor­tu­nité d’ac­céder pour la première fois aux demi‐finales. Cette année, tout fonc­tionne effec­ti­ve­ment mieux, mais je dois dire que la pandémie a été un frein dans ma carrière, cela m’a touché comme beau­coup de personnes donc c’est logique. Aujourd’hui, tout est en place, je me sens bien, ma femme est à mes côtés, tout est diffé­rent. Et la clé, c’est d’y croire, de persé­vérer, et surtout de passer beau­coup de temps sur le court à l’entraînement »