Après sa qualification pour le troisième tour, Gaël Monfils est revenu au micro d’Eurosport sur sa performance face à Ivo Karlovic (4-6, 7-6(8), 6-4, 7-5) : « Je suis resté patient mais je me suis un peu précipité au premier jeu. J’étais tendu, j’ai fait deux doubles fautes et avec le break, ce n’est jamais facile derrière. Je voulais servir pas très fort pour ne pas lui donner de deuxième. Je me suis ajusté, je suis resté solide dans la tête pour ne pas être frustré avec ses services. Quand une opportunité arrivait, il fallait la faire. »

Le Parisien a ensuite expliqué les raisons de son strap au niveau du bras droit : « Je me suis une petite foulure, entorse au poignet (droit). Mais ça va aller, j’ai très bien tenu face à un gros serveur (sourire).«