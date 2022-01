En confé­rence de presse, même s’il était forcé­ment déçu, Gaël était lucide et motivé aussi à l’idée de conti­nuer à y croire.

« On veut toujours mieux faire, on veut toujours cher­cher une raison pour se persuader de, expli­quer sa défaite, mais la réalité est que je suis moins fort que Matteo. Tennistiquement, menta­le­ment, physi­que­ment, peu importe, je perds parce que je suis moins fort. Cela fait dix huit ans que je suis sur le circuit, et je n’y arrive pas, je n’ap­prends rien, j’en­caisse. Je pense quand même qu’une fois cela va me sourire. C’est pour cela que je continue. C’est mon chal­lenge, c’est mon kiff d’y croire même s’il est possible que cela ne se produise pas. Là, je perds en quart mais derrière il y avait encore une demi‐finale, j’en ai réalisé que deux en Grand Chelem et une éven­tuelle finale, un stade que je n’ai jamais atteint. Je veux croire qu’un jour j’y arri­verai ».