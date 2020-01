Gaël Monfils redonne le sourire au clan français en se qualifiant pour le deuxième tour. Le Parisien a aisément dominé Yen-Hsen Lu 6-1, 6-4, 6-2 et affrontera le vainqueur du duel entre Ivo Karlovic et Vasek Pospisil. Si le Parisien n’a pas perdu trop de temps sur le court, il a néanmoins vu le réveil de sa blessure au poignet droit et il a été soigné à 2-1 au troisième set. Le numéro 1 français est parfois apparu gêné sur certains gestes. A lui de bien récupérer pour ne pas compromettre ses chances…