5. Laissez passer, homme pressé : @Gael_Monfils n’a concédé que 5 jeux pour se quali­fier, enre­gis­trant la 5ème victoire la plus sèche de sa carrière en GC.

▫️ US 2013 vs Ungur (3)

▫️ OA 2019 vs Dzumhur (4)

▫️ RG 2019 vs Daniel (5)

▫️ US 2019 vs Andujar (5)

▫️ OA 2022 vs Coria (5) pic.twitter.com/EkXCAfghEk