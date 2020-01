Tout le monde a encore en mémoire la leçon de tennis donnée par l’Autrichien à Roland-Garros. Mieux, les spécialistes ont encore en tête les explications alambiquées de la « Monf » à la suite de ce revers mémorable où le Tricolore parla de tactique ratée.

Or, l’écart ne se jouait pas sur un schéma de jeu mais dans l’envie, la puissance physique, et le mental. Sans vouloir accusé à l’avance la « Monf » de nous sortir un mauvais match demain face à Thiem, l’on peut quand même douter de sa capacité à croire tout à fait en lui lors d’un rendez-vous fixé à l’avance surtout quand au préalable la « Monf » nous explique qu’il est grande forme, que tout va bien, qu’il veut gagner un Grand Chelem.

Quoi qu’il en soit, il ne partira pas favori car les stats sont largement en faveur de l’Autrichien qui l’a dominé 5 fois sur 5. Même si avec la « Monf », on peut s’attendre au pire comme au meilleur, on va prendre notre courage à deux mains et partir sur l’idée des cotes suivantes : Monfils : 40 %, Thiem : 60 %.