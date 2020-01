Appliqué et sérieux tout au long de la rencontre, Gaël Monfils n’a pas tremblé face à Ernests Gulbis et s’impose en trois sets 7-6(2), 6-4, 6-3.

Dernier joueur tricolore encore engagé à Melbourne, Gaël Monfils n’a pas déçu face à l’éternel revenant Ernests Gulbis (256e). Le Parisien a livré une prestation maîtrisée où il n’a pas réellement puisé dans ses réserves. Il a profité des énormes et nombreuses fautes directes du Letton (52 pour Gulbis contre 22 pour Monfils) pour signer un succès en trois sets, 7-6(2), 6-4, 6-3.

Le dixième mondial disputera seulement son quatrième huitième de finale à l’Open d’Australie, le premier depuis 2017 (battu en huitième par Rafael Nadal). Il pourrait retrouver Dominic Thiem qui l’avait battu à ce même stade de la compétition lors du dernier Roland-Garros. L’Autrichien devra d’abord se débarrasser de Taylor Fritz.

🙅‍♂️ 𝕀ℂ𝕆ℕ𝕀ℂ 🙅‍♂️@Gael_Monfils returns to the second week at the #AusOpen for the first time since 2017, def. Ernests Gulbis 7-6(2) 6-4 6-3.#AO2020 pic.twitter.com/shp89Oh8Wi

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020