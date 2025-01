Vainqueur solide d’Altmaier (7−5, 6–3, 7–6), la « Monf » a donc aligné sa 7ème victoire de suite.

Il s’offre un 3ème tour de gala face à Tayor Fritz qui est aussi en grande forme.

Ce duel risque d’être long d’au­tant que les deux cham­pions proposent le même type de jeu.

Les deux hommes se sont joués une seule fois. C’était déjà à l’Open d’Australie. L’Américain l’avait emporté en 4 sets très serrés.

En confé­rence de presse, inter­rogé sur la fameuse date de sa retraite, la « Monf » a carré­ment expliqué que si tout s’ar­rê­tait aujourd’hui il l’ac­cep­te­rait volontiers.

« Je peux finir main­te­nant. Je pense que j’ai fait ce que je veux d’une manière. Si je fais plus, c’est un bonus. Je suis heureux. Comme je le dis toujours dès le premier jour, pour moi, le plus impor­tant est la santé. C’est juste une partie de ma vie. C’est très beau, beau. Le tennis me donne tout, vous savez, je peux même imaginer, donc je suis déjà béni. Le reste est un bonus »