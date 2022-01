En très grande forme depuis le début de la saison avec notam­ment un premier trophée remporté à Adélaïde, Gaël Monfils s’est qualifié sans encombre pour le troi­sième tour de l’Open d’Australie après une victoire expé­di­tive contre Alexander Bublik : 6–1, 6–0, 6–4, en seule­ment 1h30 de jeu.

Face à Kazakh très peu inspiré, le Tricolore a d’abord fait le show en début de rencontre histoire de bien marquer son terri­toire et s’est ensuite contenté de très bien servir (11 aces et 68% de points remportés derrière sa seconde balle) tout en s’efforçant de relancer le plus possible le service de Bublik, sa meilleure arme.

Une victoire assez logique pour Gaël et inté­res­sante pour la suite avec très peu de temps passé sur le court à deux jours de son duel pour une place en deuxième semaine face au Chilien Cristian Garin. Un match où il sera une nouvelle fois le grand favori.