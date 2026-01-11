Même si Tsonga l’a un peu bousculé, Patrick ne change pas ses habitudes.
Dernièrement, il a donc rassuré les fans du Serbe en expliquant que selon lui et parce qu’il a peut‐être quelques infos exclusives, Novak Djokovic serait apte et prêt pour faire plus que tenter sa chance à Melbourne.
« Tout d’abord, je comprends que les gens s’inquiètent pour l’avenir de Novak, étant donné qu’il vient de se retirer du tournoi d’Adélaïde, mais je ne pense pas qu’ils devraient s’inquiéter. Ce sont probablement les deux dernières années de Novak sur le circuit. Il est toujours très bien classé, il aura donc le temps de retrouver son niveau à l’Open d’Australie »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 09:22