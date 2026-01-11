Même si Tsonga l’a un peu bous­culé, Patrick ne change pas ses habitudes.

Dernièrement, il a donc rassuré les fans du Serbe en expli­quant que selon lui et parce qu’il a peut‐être quelques infos exclu­sives, Novak Djokovic serait apte et prêt pour faire plus que tenter sa chance à Melbourne.

« Tout d’abord, je comprends que les gens s’in­quiètent pour l’avenir de Novak, étant donné qu’il vient de se retirer du tournoi d’Adélaïde, mais je ne pense pas qu’ils devraient s’in­quiéter. Ce sont proba­ble­ment les deux dernières années de Novak sur le circuit. Il est toujours très bien classé, il aura donc le temps de retrouver son niveau à l’Open d’Australie »