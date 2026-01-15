À trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), le tirage au sort a livré son verdict et réservé plusieurs chocs dès le premier tour.

Patrick Mouratoglou a noté les cinq matchs les plus exci­tants : Ugo Humbert, 36e mondial et non‐tête de série contre Ben Shelton, Grigor Dimitrov contre Tomas Machac, Matteo Berrettini contre Alex de Minaur, Alexander Zverev contre Gabriel Diallo et enfin le match qui oppo­sera « l’un des plus grands joueurs du circuit face à l’un des plus petits », Giovanni Mpetshi Perricard face à Sebastian Baez.

AO Main draw : Shelton vs Humbert in the first round 🔥 to play poten­tially Monfils in the 2nd ! — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) January 15, 2026

J‑3 avant un début de tournoi excitant !