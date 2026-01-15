AccueilOpen d'AustralieMouratoglou donne les 5 chocs du premier tour à ne surtout pas...
Open d'Australie

Mouratoglou donne les 5 chocs du premier tour à ne surtout pas manquer

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0
Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

À trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), le tirage au sort a livré son verdict et réservé plusieurs chocs dès le premier tour. 

Patrick Mouratoglou a noté les cinq matchs les plus exci­tants : Ugo Humbert, 36e mondial et non‐tête de série contre Ben Shelton, Grigor Dimitrov contre Tomas Machac, Matteo Berrettini contre Alex de Minaur, Alexander Zverev contre Gabriel Diallo et enfin le match qui oppo­sera « l’un des plus grands joueurs du circuit face à l’un des plus petits », Giovanni Mpetshi Perricard face à Sebastian Baez. 

J‑3 avant un début de tournoi excitant !

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 10:55

Article précédent
José Moron, choqué : « Alcaraz ne comprend rien aux exhi­bi­tions ni à quoi que ce soit d’autre »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.