« La tension dans le troi­sième set était telle qu’on se deman­dait s’il allait gagner un jeu ou non. J’ai presque eu l’impression qu’il était bon de perdre ce jeu, juste pour être capable de se réini­tia­liser et de se recen­trer parce que la tension augmen­tait au fur et à mesure que le match avan­çait sans qu’il ne gagne de jeu », expli­quait Novak Djokovic en confé­rence de presse après sa large victoire contre le Français Adrian Mannarino en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (6−0, 6–0, 6–3).

Cette décla­ra­tion a surpris Patrick Mouratoglou qui a essayé de l’in­ter­préter lors du dernier épisode de « l’Oeil du Coach » sur Tennis Majors. Pour l’en­traî­neur fran­çais, le numéro 1 mondial a ressenti trop de pres­sion durant le tournoi et notam­ment lors de sa demi‐finale perdue contre Jannik Sinner.

« Quand Djokovic a joué contre Mannarino, il menait 6–0, 6–0, 1–0. Il a joué un mauvais jeu et il l’a perdu. Ce qui m’a frappé, c’est ce qu’il a dit après le match : ‘C’était trop de pres­sion de ne pas perdre un seul jeu. J’ai dû en offrir un.’ Il ne l’a pas fait exprès, mais il sentait que la pres­sion était trop forte. Maintenant, quand vous pensez à Novak à l’Open d’Australie, il n’avait pas perdu un seul match à l’Open d’Australie depuis 2018. Il n’avait jamais perdu une demi‐finale à l’Open d’Australie. Il a remporté 10 titres ici. D’une certaine manière, cela a créé telle­ment de pres­sion. Imaginez s’il avait encore gagné, ça aurait été fou. C’est trop. »