La finale de l’Open d’Australie entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas a déjà commencé en coulisses. Et peut‐être depuis plus long­temps qu’on ne le croit.

Il y a quelques jours, Djokovic surpre­nait son audi­toire lors de sa confé­rence de presse après sa victoire contre Andrey Rublev en oubliant très éton­nam­ment sa victoire en finale de Roland‐Garros 2021 contre Tsitsipas, alors qu’il était mené deux sets zéro.

Certains obser­va­teurs ont parlé d’un oubli volon­taire, d’autres d’un vrai trou de mémoire. Quoi qu’il en soit, le Grec semble avoir été vexé au vu de sa réponse à la suite de son succès en demies contre Karen Khachanov. Il a lui aussi fait comme s’il ne se souve­nait pas de ce match, dont tout le monde sait qu’il a eu beau­coup de mal à s’en remettre.

Patrick Mouratoglou, proche de Tsitsipas, a donné son avis sur ce sujet : « Meilleure réponse possible ».

Best answer possible ! https://t.co/EHc3KqFiy2 — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) January 28, 2023

L’avis de l’en­traî­neur fran­çais ne fera pas l’una­ni­mité car certains ont déjà regretté le manque de répartie de Stefanos Tsitsipas.