Au moment du tirage au sort, Corentin Moutet avait sans aucun doute coché ce potentiel duel au troisième tour face à Carlos Alcaraz. Et il a fait le job en gagnant ses deux premiers matchs pour s’offrir ce défi, prévu vendredi à l’Open d’Australie.
Ce mercredi, le Français a sorti le jeune américain Michael Zheng (174e mondial), contraint à l’abandon dans le quatrième set : 3–6, 6–1, 6–3, 2–0 (ab.).
Lors de son passage en conférence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe, Moutet s’est projeté sur son match contre l’actuel numéro 1 mondial, qu’il n’a encore jamais affronté. Et Corentin compte tout simplement jouer son jeu, sans se renier.
« Il va falloir que je joue bien, déjà. Ça, c’est une certitude parce que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Après, changer mon jeu, on ne change pas son identité en quelques jours. Mon identité, c’est ce qui fait que je suis un bon joueur. C’est comme ça que je suis le meilleur quand j’arrive sur le terrain. Je ne vais rien changer. Je vais rester qui je suis et essayer de faire du mieux que je peux. Au fur et à mesure du match, voir les différents défis qu’il va me proposer et essayer de les surmonter l’un après l’autre. Et voir ce que ça donne. Je ne l’ai jamais joué. Il ne m’a jamais joué. Donc ça va être une découverte. Je suis super enthousiaste et content de pouvoir jouer contre lui. »
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 11:56