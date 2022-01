Battu sur le fil, au super tie‐break du cinquième set, par Sebastian Korda après un duel de près de 5h au deuxième tour de l’Open d’Australie, Corentin Moutet s’est présenté en confé­rence de presse avec des regrets mais pas que. Fier de sa pres­ta­tion, le Parisien a égale­ment tenu à retenir le positif.

« Je vais être sérieux sur la récu­pé­ra­tion et conti­nuer à m’en­traîner comme je le fais tout le temps. Ça fait mal de perdre comme ça, c’est dur physi­que­ment et dans la tête aussi, mais je vais conti­nuer à m’en­traîner. J’aurais aimé la victoire aujourd’hui (mercredi) pour avoir cette récom­pense, ce petit truc en plus, mais je sais que je fais les bonnes choses. Je suis fier de moi aujourd’hui, je suis fier de tout le travail que j’ac­com­plis. Le résultat, c’est une récom­pense, je ne l’ai pas eu aujourd’hui donc c’est frus­trant, mais je sais que je fais bien le travail donc j’aurai mon heure. »