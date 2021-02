Corentin Moutet a livré un gros com­bat face à l’Australien John Millman (6–4, 6–7 (4), 3–6, 6–2, 6–3), ce suc­cès il le doit à ses jambes plus qu’à son ten­nis comme il l’a expli­qué en confé­rence de presse : « Ma vic­toire est plus liée à mes jambes qu’à mon ten­nis. Je me sen­tais bien phy­si­que­ment aujourd’­hui. Je cou­vrais bien le ter­rain. Au début, j’ai eu du mal car j’é­tais un peu encore dans mon tour­noi pré­cé­dent. L’essentiel était de m’ac­cro­cher. Ce que j’ai fait pen­dant 4 heures, même si j’ai connu des moments dif­fi­ciles. L »autre point posi­tif c’est que j’ai pris du plai­sir, qu’il y avait du public, un public super fair play d’ailleurs même si je jouais un Australien. »