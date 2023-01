Présent à Melbourne depuis une dizaine de jours, Corentin Moutet prépare l’Open d’Australie avec son nouvel entraî­neur, Petar Popovic. Avant son entrée en lice contre le Chinois, Wu Yibing, qui l’avait battu au dernier tour des quali­fi­ca­tions à l’US Open (il avait ensuite profité d’un statut de lucky loser pour atteindre les huitièmes de finale), le Français fait un décla­ra­tion inté­res­sante à L’Equipe sur son jeu.

« Oui, mon jeu est assez basé sur le physique. J’ai un style assez complet donc il faut que j’uti­lise tout. Mon jeu me demande beau­coup de capa­cités. Je sais faire d’autres choses que courir, mais je pense que, aujourd’hui, si j’en suis là, c’est parce que je suis coura­geux et parce que j’ai un bon mental. Plein de matches me demandent un gros effort physique, de courir beau­coup, de défendre partout, parce que mon service ne me permet pas tout le temps de raccourcir les échanges. Comment faire pour aller plus haut que mon clas­se­ment actuel (51e) ? Continuer à être coura­geux, ça, c’est sûr, et progresser autant que je le peux – parce que je ne vais plus prendre des centi­mètres – dans certains secteurs de mon jeu. Je dois m’amé­liorer partout, tout le temps. »