Opposé ce vendredi (pas avant 3h30 du matin) à Carlos Alcaraz pour le compte du troi­sième tour de l’Open d’Australie, Corentin Moutet a mani­fes­te­ment hâte d’en découdre.

S’il a fait parler de lui en jetant sa raquette sur une caméra lors de son match de double, le Français devra garder la tête froide s’il veut inquiéter un tant soit peu le numéro 1 mondial sur la Rod Laver Arena.

Pour cela, il compte sur sa déter­mi­na­tion et sur la pres­sion du résultat concer­nant son adversaire.

« Je vais entrer sur le court convaincu de jouer comme je pense devoir le faire, comme toujours, et avec beau­coup d’envie de l’affronter. J’ai envie de voir de quoi je suis capable face à Carlos, je suis très enthou­siaste à l’idée de ce match. Jouer les meilleurs joueurs du monde me motive énor­mé­ment. Je sais que, dans sa tête, il n’a pas le droit de perdre, et ce n’est pas facile à gérer. J’ai très envie de voir ce que ça va donner », a déclaré Moutet, qui veut égale­ment s’ap­puyer sur son premier set remporté face à Jannik Sinner lors du dernier Roland‐Garros, comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« Ce match m’a montré qu’on peut dominer un joueur de ce niveau pendant un set, et que tout peut basculer dès que l’intensité baisse un peu. Je suis sorti du court en me disant que je pouvais riva­liser avec ce type de joueurs, que je n’avais peur de rien et que je pouvais leur poser des problèmes. Mais aussi qu’il était très diffi­cile de main­tenir ce niveau d’intensité sur la durée. Ce match m’a beau­coup aidé à comprendre ce qui fait mal dans mon jeu. »