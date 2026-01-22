Opposé ce vendredi (pas avant 3h30 du matin) à Carlos Alcaraz pour le compte du troisième tour de l’Open d’Australie, Corentin Moutet a manifestement hâte d’en découdre.
S’il a fait parler de lui en jetant sa raquette sur une caméra lors de son match de double, le Français devra garder la tête froide s’il veut inquiéter un tant soit peu le numéro 1 mondial sur la Rod Laver Arena.
Pour cela, il compte sur sa détermination et sur la pression du résultat concernant son adversaire.
« Je vais entrer sur le court convaincu de jouer comme je pense devoir le faire, comme toujours, et avec beaucoup d’envie de l’affronter. J’ai envie de voir de quoi je suis capable face à Carlos, je suis très enthousiaste à l’idée de ce match. Jouer les meilleurs joueurs du monde me motive énormément. Je sais que, dans sa tête, il n’a pas le droit de perdre, et ce n’est pas facile à gérer. J’ai très envie de voir ce que ça va donner », a déclaré Moutet, qui veut également s’appuyer sur son premier set remporté face à Jannik Sinner lors du dernier Roland‐Garros, comme il l’a expliqué en conférence de presse.
« Ce match m’a montré qu’on peut dominer un joueur de ce niveau pendant un set, et que tout peut basculer dès que l’intensité baisse un peu. Je suis sorti du court en me disant que je pouvais rivaliser avec ce type de joueurs, que je n’avais peur de rien et que je pouvais leur poser des problèmes. Mais aussi qu’il était très difficile de maintenir ce niveau d’intensité sur la durée. Ce match m’a beaucoup aidé à comprendre ce qui fait mal dans mon jeu. »
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 18:40