L’Espagnol ayant joué la journée, il semble bien que le duel face au trico­lore aura lieu en night session. Si Corentin y croit, il peut y avoir « match » d’au­tant que ce sera la première fois que les deux joueurs vont s’affronter.

On sait que l’Espagnol peut être gêner par un gaucher créatif. Cela avait été le cas à Bercy en 2021 où Hugo Gaston était rentré litté­ra­le­ment dans son cerveau.

La bonne nouvelle pour Coco c’est qu’il arrive très frais puisque son match face à Zhen au 2ème tour a été stoppé au début du 4ème set, son adver­saire ne pouvant plus se déplacer normalement.

De son côté, Carlos a déroulé même si la première manche face à Hanfman a été compli­quée (7−6, 6–3, 6–2)

Tout est donc réuni pour un vrai duel même si Carlos est le grand favori, ce qui est logique.

Coco devra brouiller les pistes, beau­coup tenter. Sur un match en 5 manches, cela est un défi de grande enver­gure. Si l’on était pas en mode Grand Chelem, il est clair que ses chances seraient beau­coup plus importantes.

Il reste que ce sera une belle affiche. Depuis le début de cet Open d’Australie, il faut avouer que l’on est un peu sevré de ce côté là.

Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 08:21

