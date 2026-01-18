Quand on joue face à un joueur australien il est toujours compliqué de s’en sortir indemne surtout si on excite un peu le public local qui est toujours chaud. C’est ce qu’il est arrivé à Corentin Moutet qui a dominé Tristan Schoolkate en trois sets : 6–4, 7–6, 6–3.
Underarm serve on match point ? Just Moutet things 😅@moutet99 moves on in straight sets against Schoolkate, 6–4 7–6(1) 6–3 🇫🇷@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/nsP6ZOxCJA— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026
Il faut dire que le Tricolore, grand adepte sur service à la cuillère, a tenté ce coup sur la balle de match en y mettant un effet « renversant ».
Son adversaire surpris a donc sorti la balle des limites et Coco toujours sobre en a fait des tonnes…
La suite était donc prévisible ce qui n’enlève rien à la performance de Corentin qualifié pour le second tour.
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 08:08