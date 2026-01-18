Quand on joue face à un joueur austra­lien il est toujours compliqué de s’en sortir indemne surtout si on excite un peu le public local qui est toujours chaud. C’est ce qu’il est arrivé à Corentin Moutet qui a dominé Tristan Schoolkate en trois sets : 6–4, 7–6, 6–3.

Il faut dire que le Tricolore, grand adepte sur service à la cuillère, a tenté ce coup sur la balle de match en y mettant un effet « renversant ».

Son adver­saire surpris a donc sorti la balle des limites et Coco toujours sobre en a fait des tonnes…

La suite était donc prévi­sible ce qui n’en­lève rien à la perfor­mance de Corentin qualifié pour le second tour.