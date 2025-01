Avant le duel face à Alexei Popyrin, Coco’ Moutet avait fait grimper la pres­sion en expli­quant que les orga­ni­sa­teurs ne l’avaient pas laisser s’en­trainer sur un grand court alors que son adver­saire du jour était toujours prioritaire.

Le décor était planté d’au­tant que lors d’un duel récent à Monte‐Carlo, les deux hommes avaient eu une poignée de main plus que tendue.

Après un premier set très disputé et remporté par l’Australien (6−4), le match chan­geait d’al­lure après qu’Alexei, blessé au dos, semblait plus que diminué.

Corentin en profi­tait pour prendre les devants et enchai­nait (4−6, 6–3, 5–1). Un peu trop en confiance, le Français avait la mauvaise idée de provo­quer le public.

L’ambiance deve­nait alors de plus en plus limite avec notam­ment des applau­dis­se­ments sur chaque faute du pari­sien, pas vrai­ment une surprise quand on connait le « fana­tisme » des Australiens.

Corentin Moutet adore telle­ment ces matches et ces ambiances. pic.twitter.com/IUAsDLlZ6j — Tennis Legend (@TennisLegende) January 14, 2025

Mais Coco aime fina­le­ment ce type d’at­mo­sphère. Il restait dans le match pour conclure en 4 manches (4−6, 6–3, 6–4, 6–4).