Après l’in­croyable victoire de son poulain, Rafael Nadal, Carlos Moya a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il explique comment l’Open d’Australie a été vécu jusqu’au sacre, dimanche. Il évoque notam­ment la prépa­ra­tion du Majorquin un peu perturbée par l’af­faire Novak Djokovic, qu’il aurait dû retrouver en demi‐finales.

« On a essayé de faire les choses dans notre coin. Ce n’était pas facile parce que tout le monde ne parlait que de Djokovic. On a juste continué à s’en­traîner, que Djokovic soit présent dans le tournoi ou non. Rafa ne jouait toujours pas à son meilleur niveau, on avait beau­coup de travail sur ça, et on n’avait pas le temps de se concen­trer sur autre chose. Et puis la déci­sion est tombée (…) Ce n’est jamais un soula­ge­ment quand on voit ça, quand les gens commencent à parler bien plus des choses qui se passent en dehors des courts. Ce n’est pas bon pour le tennis, ce n’est pas bon pour le sport. On n’avait rien à voir avec cette histoire. On a suivi les règles, on est tous vaccinés. On a essayé d’ou­blier tout ça », a avoué l’en­traî­neur de Rafael Nadal.