Carlo Moya, le coach de Rafael Nadal a donné un entretien à no confères d’As : »Moins vous passez d’heures sur la piste, mieux c’est. Ces dernières années, c’est quelque chose auquel que nous avons accordé de l’importance car cela a de vraies conséquences si vous voulez remporter le titre. A ce niveau, Rafa arrive avec un avantage, mais Kyrgios est un jeune joueur, qui récupérera bien et qui sera forcément très motivé. Rafa doit pas compter là dessus évidemment, jouer son jeu et nous verrons s’il est touché ou non. En tout cas on sait qu’il sera soutenu par le public même si Rafa est habitué à ce genre d’ambiance et cela ne le gênera pas »